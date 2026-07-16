franchi tiratori del proprio mutuo

Qualcuno all’interno della maggioranza ha votato contro una proposta di legge, creando divisioni tra i deputati. La presenza di voti contrari tra i membri del partito di governo ha provocato tensioni e preoccupazioni sulla stabilità dell’esecutivo. La discussione si è concentrata sulle conseguenze di queste divergenze, mentre le opposizioni hanno osservato con attenzione i segnali di instabilità. Nessuna decisione definitiva è stata presa in questa fase.

Non vorrei smorzare sul nascere l’entusiasmo delle opposizioni per il possibile crollo della maggioranza e quindi per la fine anticipata del governo. Nel brutto scivolone sul voto di un emendamento della riforma elettorale in votazione alla Camera c’è stato infatti davvero poco di politico, i trenta falchi tiratori che, protetti dal voto segreto, hanno affossato l’emendamento, proposto dalla maggioranza e sostenuto dal governo, che reintroduceva in parte le preferenze sono stati mossi da motivi personali che attengono alla salvaguardia del posto di lavoro. È complicato a spiegarlo ma semplice a riassumerlo: chi ha pensato che le nuove regole avrebbero potuto mettere a rischio la propria rielezione si è messo di traverso incurante degli ordini di partito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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