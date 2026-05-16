Forbidden fruit 3 replica puntata 16 maggio in streaming | Video Mediaset

Oggi, sabato 16 maggio, viene trasmessa in streaming la puntata 16 di Forbidden Fruit 3, la soap turca. Nella scena, il personaggio di Halit si arrabbia con Leyla dopo aver scoperto che ha cercato di corrompere il medico per testimoniare un falso. Halit le dice di non volerla più vedere e la caccia via. La puntata è disponibile sui canali ufficiali di Mediaset, che trasmette la serie in diretta streaming.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 16 maggio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Halit, furioso con Leyla perché ha scoperto che ha tentato di corrompere il medico per testimoniare il falso, la caccia e le dice di non volerla più rivedere. Ender e Sahika stringono un’alleanza per sbarazzarsi una volta per tutte di Leyla. Metin comunica ad Halit che ha perso tutto e che è costretto a vendere le quote della Holding per coprire l’enorme debito fiscale. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 115 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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