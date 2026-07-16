Domenica 2 agosto, a Pennabilli, si svolgerà l’edizione 2026 di Food Garden. Durante l’evento, saranno presenti chef di fama internazionale, tra cui Bottura e Perbellini, che prepareranno piatti speciali. I partecipanti potranno anche degustare prodotti di vari produttori e assistere a un dj set che durerà fino a tardi. La manifestazione trasformerà il paese in un luogo di cucina, musica e convivialità.

Pennabilli (Rimini), 16 luglio 2026 – Domenica 2 agosto Pennabilli si trasforma in un luogo dove poter gustare un piatto firmato da un grande chef, brindare con un produttore e ballare fino a tardi sulle note di un dj set. Torna, anche per questa estate, l'evento ' Food Garden ' al Parco Begni, casa del ristorante 'Il Piastrino', dove gusto, convivialità e musica si uniscono in un'unica serata. Dalle 18 alle 22 il pubblico potrà attraversare un itinerario eno-gastronomico diffuso tra pasta, pizza, sushi, formaggi, salumi, tartufi, dessert, vini e birre. Oltre al padrone di casa, Riccardo Agostini, gli altri chef invitati protagonisti in... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Food Garden a Pennabilli, da Bottura a Perbellini: i grandi nomi dell’edizione 2026

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