La Fondazione Il Sole ha avviato un’iniziativa estiva presso lo stabilimento balneare ‘Moreno Beach’ a Marina di Grosseto. L’obiettivo è offrire un’esperienza di inclusione, gioco e condivisione per tutte le persone. L’attività si svolge durante la stagione estiva e coinvolge diversi gruppi, promuovendo l’accessibilità e la partecipazione. L’evento si svolge in spazi aperti e si rivolge a chi desidera trascorrere il tempo in modo condiviso e inclusivo.

Un’estate all’insegna dell’inclusione, del gioco e della condivisione. È partita a Marina di Grosseto, negli spazi dello stabilimento balneare ’Moreno Beach’, la nuova edizione di ’Un’Estate per Tutti 2026’, il progetto promosso dalla Fondazione Il Sole Ets e realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, nell’ambito del bando "e-state insieme 8". L’iniziativa coinvolge 17 bambini e ragazzi tra i 6 e i 15 anni, con e senza disabilità, che per tutto il mese di luglio partecipano insieme a un percorso educativo e ricreativo pensato per favorire l’incontro, l’autonomia e la socializzazione. Un’esperienza che punta a creare un contesto realmente inclusivo, dove le differenze diventano occasione di crescita e confronto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fondazione Il Sole. Al ’Moreno Beach’ l’estate è per tutti

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Si parla di: Fondazione Il Sole. Al ’Moreno Beach’ l’estate è per tutti; Al via Un’estate per tutti: giochi, mare e laboratori senza barriere.