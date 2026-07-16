Fondazione grana padano porta la filiera dop nel master sulla sostenibilità di PoliDesign
La Fondazione Grana Padano ETS partecipa al master sulla sostenibilità di Poli.Design, portando la filiera DOP nel percorso formativo. L’obiettivo è promuovere competenze specializzate nel settore agroalimentare, con un focus sulla sostenibilità. La collaborazione si inserisce nel progetto continuo della fondazione di sostenere la formazione e lo sviluppo di professionalità nel comparto. Questa iniziativa mira a rafforzare la conoscenza delle pratiche sostenibili legate ai prodotti DOP.
Prosegue l’impegno di Fondazione Grana Padano ETS a favore della formazione e della crescita di competenze qualificate per il futuro del sistema agroalimentare. Dopo le borse di studio dedicate ai percorsi ITS e post-diploma, la Fondazione sostiene ora delle agevolazioni alla frequenza per il Master di I livello “Design for Sustainability and Regeneration – Ecodesign, Biodesign and Circular Approaches”, promosso dal Politecnico di Milano e gestito da POLI.design. Il Master, giunto alla sua terza edizione, è un percorso di alta formazione rivolto a progettisti, professionisti e innovatori interessati ad affrontare le sfide ambientali contemporanee attraverso un approccio sistemico, orientato alla sostenibilità, alla rigenerazione e all’economia circolare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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