Folla di bambini per Arisa a Caserta | Se le nostre canzoni aprono un piccolo spazio nel cuore di un bambino abbiamo vinto

Notizia in breve

Il 15 luglio, durante la rassegna “Un’estate da BelvedeRe” a San Leucio, un grande pubblico di bambini ha assistito ad Arisa sul palco. La cantante ha affermato che se le sue canzoni riescono ad aprire uno spazio nel cuore dei più piccoli, il suo obiettivo è raggiunto. La folla di bambini ha riempito l’area, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. La performance si è svolta in un contesto all’aperto, con l’artista che ha interagito con il pubblico presente.