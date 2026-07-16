Folla di bambini per Arisa a Caserta | Se le nostre canzoni aprono un piccolo spazio nel cuore di un bambino abbiamo vinto
Il 15 luglio, durante la rassegna “Un’estate da BelvedeRe” a San Leucio, un grande pubblico di bambini ha assistito ad Arisa sul palco. La cantante ha affermato che se le sue canzoni riescono ad aprire uno spazio nel cuore dei più piccoli, il suo obiettivo è raggiunto. La folla di bambini ha riempito l’area, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. La performance si è svolta in un contesto all’aperto, con l’artista che ha interagito con il pubblico presente.
Arisa protagonista il 15 luglio della rassegna “Un’estate da BelvedeRe”. Sul palco di San Leucio, l’artista accoglie un numerosissimo pubblico, gremito di bambini. Con il suo sorriso aperto, un look audace ammorbidito dalla sua dolcezza, Arisa crea sul palco la sua “Magica Favola”, proponendo i grandi successi, ma soprattutto i brani dell’ultimo album “Foto mosse”, in cui compare anche come cantautrice. Sul palco di Un’estate da Belvedere Arisa non canta. Accoglie. Si dona. E mentre la sera scende sul Belvedere di San Leucio, il palco diventa casa.Arrivano i bambini. Tanti. Con i cartelloni fatti a mano, con il nome di lei scritto col cuore. E l’artista li abbraccia uno ad uno. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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