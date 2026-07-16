Fiumicino una nuova Casa Famiglia per il Dopo di Noi

A Fiumicino verrà aperta una nuova Casa Famiglia dedicata alle persone con disabilità fisica grave. La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per acquisire in comodato d’uso gratuito un immobile in via Opacchiasella. La struttura sarà destinata al progetto “Dopo di Noi”.

Fiumicino, 16 luglio 2026 – Una nuova Casa Famiglia per persone con disabilità fisica grave nascerà a Fiumicino. La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per acquisire in comodato d’uso gratuito un immobile situato in via Opacchiasella, destinato al progetto “Dopo di Noi”. La struttura offrirà un ambiente familiare, sicuro e inclusivo alle persone con disabilità prive del sostegno dei propri familiari. L’obiettivo è garantire assistenza e qualità della vita, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo dell’autonomia personale e delle relazioni sociali. Casa Famiglia a Fiumicino: il progetto “Dopo di Noi”. Il progetto è rivolto alle persone con disabilità grave che non possono più contare sull’assistenza familiare o che si preparano ad affrontare questa condizione. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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