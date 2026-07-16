Fiumicino il tesoro nascosto nei rifiuti ingombranti | una tonnellata di plastica riciclabile

A Fiumicino, nei centri di raccolta di rifiuti ingombranti, sono stati trovati circa 1.000 chilogrammi di plastica in polietilene, materiale completamente riciclabile. La maggior parte dei rifiuti ingombranti conferiti sono costituiti da questo tipo di plastica, che rappresenta una risorsa importante nell’ambito dell’economia circolare. La scoperta riguarda un quantitativo significativo di rifiuti che potrebbero essere riutilizzati o riciclati.

Fiumicino, 16 luglio 2026 – Una quota rilevante dei rifiuti conferiti come ingombranti nei centri di raccolta urbani è costituita da beni in polietilene, un materiale interamente riciclabile che riveste un ruolo sempre più importante nell’economia circolare. È quanto emerge dal progetto sperimentale realizzato da Ecopolietilene, il consorzio del Sistema Ecolight dedicato alla gestione di questi beni, in collaborazione con Fiumicino Ambiente Scarl e Fitals Srl. L’iniziativa ha previsto un’indagine qualitativa e quantitativa sui rifiuti ingombranti, identificati con il codice EER 20 03 07, conferiti al centro di raccolta del Comune di Fiumicino. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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