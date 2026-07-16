Fiumicino dal primo soccorso all’incendio anti-boschivo | giovani in prima linea con la Misericordia

Quindici giovani di Fiumicino stanno partecipando a un campo di Protezione civile promosso dalla Misericordia, che si concentra sulla gestione delle emergenze e sulla tutela del patrimonio naturale e culturale. Il percorso include formazione e informazione, coinvolgendo i partecipanti in attività pratiche e teoriche. Tra le esperienze previste ci sono interventi di primo soccorso e la lotta agli incendi boschivi. Il progetto mira a preparare i giovani a intervenire in situazioni di emergenza.

Fiumicino, 16 luglio 2026 – Quindici ragazzi del territorio stanno partecipando al campo di Protezione civile promosso dalla Misericordia, un percorso di informazione e formazione dedicato alla gestione delle emergenze e alla difesa del patrimonio naturale e culturale. I partecipanti hanno affrontato diversi argomenti, dal primo soccorso al servizio antincendio boschivo, passando per il soccorso in caso di alluvione e gli interventi durante gli eventi sismici. L’obiettivo è avvicinare i più giovani alla cultura della prevenzione, della sicurezza e della solidarietà. Formazione sul campo e pernottamento in stile emergenziale. Durante... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hotel Intorno Al Fico, Rome, Italy | Holidays In Italy

Notizie e thread social correlati

Protezione civile a Fiumicino, la Misericordia dà al via i campi scuola estivi per i giovani del territorioLa Misericordia di Fiumicino ha avviato i campi scuola estivi per i giovani del territorio, offrendo un’esperienza nel settore del volontariato,...

Leggi anche: Soccorso, c’è la prima frenata. Misericordia sospende un turno per poter garantire tutti gli altri

Argomenti più discussi: Attivi i presidi sanitari di Passoscuro e Maccarese; Fiumicino, attivi i presidi sanitari estivi a Passoscuro e Maccarese; Passoscuro e Maccarese, attivati i nuovi presidi sanitari sulle spiagge libere; Fiumicino. Inaugurati i presidi sanitari estivi di Passoscuro e Maccarese.

Piano sicurezza spiagge di Fiumicino: presidio di primo soccorso dei volontari della Misericordia tra Focene e PassoscuroNell’ambito del piano sicurezza spiagge di Fiumicino, sarà attivo dalle ore 10.00 sino alle ore 17.00 di domani, domenica 5 luglio, un presidio di primo soccorso e assistenza in mare affidato ai volon ... msn.com