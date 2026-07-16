Il 20 dicembre 2023 è stata presentata una richiesta di commissariamento alla Procura Generale dello Sport, insieme a integrazioni documentali, riguardante la Riforma della Giustizia Sportiva. La richiesta include anche un invito alla revoca di un dirigente specifico. La comunicazione è indirizzata al presidente del CONI dell’epoca. I documenti sono depositati presso la Procura Generale dello Sport, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le motivazioni.

Eccellentissimi, in data 20.12.2023, con successive integrazioni documentali – tutte agli atti presso la Procura Generale dello Sport – ho formalmente richiesto al Presidente del CONI dell’epoca, Dott. Giovanni Malagò, e alla Giunta Nazionale il commissariamento della Federazione Italiana Sport Equestri per grave incapacità di gestione, ai sensi dello Statuto del CONI. La richiesta riguardava in particolare i settori tesseramento, giustizia e segreteria generale della Federazione, alla luce di fatti di estrema gravità relativi ad abusi sessuali in ambito sportivo equestre, che hanno coinvolto i miei due figli minori, Giacomo e Giovanni.... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Fise, richiesta di commissariamento e invito alla revoca di Di Paola per la Riforma della Giustizia Sportiva

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