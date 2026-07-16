Firenze nel girone dell’overtourism

Firenze ha registrato un aumento significativo di visitatori, raggiungendo milioni di presenze annuali. Questa crescita ha portato a modifiche negli edifici storici, con alcuni restauri contestati e interventi urbanistici che hanno alterato il paesaggio cittadino. La presenza massiccia di turisti ha sollevato preoccupazioni riguardo alla conservazione del patrimonio e alla qualità dell’esperienza urbana. La città si trova così in una fase di trasformazione che coinvolge sia aspetti estetici sia di gestione del flusso turistico.

Città Milioni di visitatori l’anno prima merce nella città di Dante. Ma tra nuovi destini di edifici storici, restauri discutibili e sfregi urbanistici, la mutazione in atto è più profonda Città Milioni di visitatori l’anno prima merce nella città di Dante. Ma tra nuovi destini di edifici storici, restauri discutibili e sfregi urbanistici, la mutazione in atto è più profonda Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. A Firenze, anche nelle giornate torride, il centro si riempie presto: code agli Uffizi, gruppi dietro una bandierina, trolley sui marciapiedi, telefoni alzati verso le cupole. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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