Al termine del terzo giorno di allenamenti, il capitano della Fiorentina ha commentato l’approccio di Fabio Grosso, sottolineando che il nuovo allenatore trasmette entusiasmo e introduce concetti tattici innovativi. Ranieri ha espresso il desiderio di apprendere e migliorare sotto la guida di Grosso, evidenziando un clima positivo tra i giocatori. La squadra si sta preparando al debutto della nuova stagione con un’atmosfera di attesa e motivazione.

Terzo giorno di lavoro al Viola Park e in casa Fiorentina cresce l’entusiasmo per l’inizio della nuova stagione. Al termine dell’allenamento odierno, il capitano viola Luca Ranieri ha parlato ai canali ufficiali del club, soffermandosi sulle prime sensazioni legate al lavoro con Fabio Grosso. “Stiamo facendo dei grandi allenamenti, con una buona intensità. Siamo felici di aver iniziato la stagione e siamo a disposizione del mister, che è arrivato con tanta gioia e con tanti concetti nuovi che non vediamo l’ora di apprendere. Lo stiamo seguendo: siamo solo all’inizio, ma questo è il momento in cui bisogna lavorare forte”. Ranieri ha poi sottolineato l’entusiasmo che si respira all’interno del gruppo per l’arrivo del nuovo tecnico, campione del mondo nel 2006 e difensore di grande esperienza durante la sua carriera da calciatore. 🔗 Leggi su Violanews.com

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© Violanews.com - Fiorentina, Ranieri: "Grosso ha gioia e concetti nuovi. Non vediamo l'ora di apprendere"

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