Finlombarda due milioni per sostenere la crescita della Inox Mecc di Cividate

Finlombarda ha approvato un finanziamento di due milioni di euro a favore di Inox Mecc, azienda di Cividate. L’intervento rientra in un’operazione realizzata tramite il prodotto finanziario Plain Vanilla. La somma è destinata a sostenere la crescita dell’azienda, senza ulteriori dettagli sui termini o le condizioni del finanziamento. La società finanziaria è controllata dalla Regione Lombardia e si occupa di supportare aziende locali attraverso strumenti di finanziamento.

Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, ha concluso un’operazione di finanziamento nell’ambito del prodotto finanziario Plain Vanilla di importo pari a 2 milioni di euro a favore del gruppo Inox Mecc Srl, con sede a Cividate al Piano, attivo da oltre 60 anni a livello nazionale e internazionale nella produzione di componenti per valvole nel settore Oil&Gas. L’azienda opera attraverso quattro divisioni e business unit specializzate in: lavorazioni meccaniche di precisione con Inoxmecc Mechanical Workshop; soluzioni di tenuta per valvole a sfera e per altre tipologie di valvole e sistemi industriali per la gestione dei fluidi... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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