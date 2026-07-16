Lo Stato ha completato il suo intervento nel settore bancario, portando a termine le operazioni di salvataggio e risanamento di alcune banche in difficoltà. Dopo aver rafforzato la solidità di un istituto storico e migliorato la posizione del sistema bancario nazionale a livello europeo, si prepara a uscire dall’azionariato pubblico. La fase di intervento diretto da parte dello Stato si conclude con questa operazione, secondo quanto comunicato ufficialmente.

Missione compiuta. Dopo aver salvato gli istituti in difficoltà, risanato il Monte dei Paschi e riportato il sistema bancario italiano ai vertici europei per solidità e redditività, lo Stato è pronto a farsi da parte. Il messaggio lanciato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti all'assemblea dell'Associazione bancaria italiana è racchiuso in una frase destinata a segnare uno spartiacque. «Sono fiducioso che questa sia l'ultima assemblea dell'Abi in cui il governo è socio di alcuni importanti istituti bancari, giacché considero esaurito il ruolo dello Stato azionista», ha detto. È la certificazione della fine di una stagione straordinaria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Finita l’era del governo nelle banche"

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Trump Administration Official Pushes Crypto Into US Banking System

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