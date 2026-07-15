Fermana all’attacco | assalto a Rivi

La Fermana ha effettuato un attacco a Rivi, portando avanti operazioni di mercato che coinvolgono anche altri reparti. Dopo aver annunciato principalmente acquisti in difesa, la squadra si sta concentrando su rinnovi e nuovi ingaggi per altri ruoli, in seguito alle diverse partenze registrate nelle ultime settimane. La società sta lavorando per completare la rosa in vista della prossima stagione.

Dopo aver messo in cantiere quasi esclusivamente in difesa le prime ufficialità di mercato, la Fermana ora guarda con attenzione agli altri reparti che vanno rinnovati dopo le numerose partenze. In particolare in attacco è rimasto il solo Fofi della scorsa stagione, dopo i saluti dei vari Cicarevic, Carmona (dati molto vicini al Rimini) e di Guti, approdato dennal vicina Civitanova Marche. Il posto di Guti è stato affidato ad un altro talento di lingua spagnola, come l’argentino Javier Hussein. Davanti invece il nome caldo, con tanto di incontro proprio in queste ore, è quello di Luca Rivi. Rivi lo scorso anno era il riferimento offensivo del Ksport Montecchio, la squadra che ha proprio superato nel girone di ritorno la Fermana, approdando in Serie D. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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