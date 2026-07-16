Alle 19:00 è stato introdotto nel laboratorio di Ultimate Team un nuovo potenziamento offensivo chiamato Evo Promessa di prim’ordine. Questa evoluzione permette di trasformare un giocatore di ruolo offensivo, come un giovane attaccante, un esterno o un trequartista, in un attaccante più rapido, agile e efficace sotto porta. La modifica si rivolge a migliorare le caratteristiche offensive di queste tipologie di calciatori, offrendo nuove possibilità di personalizzazione e potenziamento nel gioco.

Il laboratorio di Ultimate Team si aggiorna con un percorso di potenziamento offensivo davvero spaventoso. Alle ore 19:00 ha fatto il suo debutto ufficiale Promessa di prim’ordine, un’Evoluzione pensata per prendere una giovane punta, un esterno o un trequartista e trasformarlo in un attaccante letale, agile e fulmineo sotto porta. Questo aggiornamento rappresenta un’opportunità clamorosa per il vostro undici titolare: è completamente gratuito ed è ripetibile ben 2 volte. Avete a disposizione esattamente 17 giorni di tempo (arrotondando il timer di 16 giorni e 23 ore) per selezionare i due candidati ideali e completare le sfide sul rettangolo verde. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, attacco devastante: arriva l’Evo Promessa di prim’ordine (prime prospect)

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