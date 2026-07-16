Faremo saltare tutti i ponti | tre ondate di attacchi in 24 ore

Da ilmanifesto.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Stati Uniti hanno effettuato bombardamenti sull’Iran durante il giorno e la notte, concentrandosi sulla regione di Hormuz. La Casa Bianca ha lanciato minacce senza menzionare più obiettivi nucleari. La serie di attacchi si è svolta in tre ondate nelle ultime 24 ore, segnando un’intensificazione delle operazioni militari nella regione.

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