Gli Stati Uniti hanno effettuato bombardamenti sull’Iran durante il giorno e la notte, concentrandosi sulla regione di Hormuz. La Casa Bianca ha lanciato minacce senza menzionare più obiettivi nucleari. La serie di attacchi si è svolta in tre ondate nelle ultime 24 ore, segnando un’intensificazione delle operazioni militari nella regione.

La guerra grande Gli Usa bombardano l’Iran mattino, sera e notte, la Casa Bianca minaccia, il solo obiettivo è Hormuz: di nucleare non si parla più La guerra grande Gli Usa bombardano l’Iran mattino, sera e notte, la Casa Bianca minaccia, il solo obiettivo è Hormuz: di nucleare non si parla più Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Fino a pochi giorni fa, il problema tra Teheran e Washington aveva un nome preciso: il Memorandum d’intesa, l’accordo ancora embrionale su cui si reggevano i negoziati indiretti sul nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - «Faremo saltare tutti i ponti»: tre ondate di attacchi in 24 ore

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