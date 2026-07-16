Una madre coinvolta nella vicenda della “famiglia nel bosco” si è detta nervosa in vista della decisione attesa per la prossima settimana sul ricongiungimento con i figli. Lo ha affermato durante una presentazione di un suo libro in un centro di terapia a Roma. La donna si è commossa ricordando il legame con i figli e la speranza di poterli riunire.

“Sono un po’ nervosa pensando alla prossima settimana”, quando è attesa la decisione sul possibile ricongiungimento con i figli. Lo ha detto Catherine Louise Birmingham, madre della cosiddetta “ famiglia nel bosco “, intervenendo alla presentazione del suo libro all’Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale di Roma. “Stessi figli che – spiega Catherine – sono quelli che più mi hanno dato insegnamenti nella vita” e che, quando lei gli ha chiesto cosa volessero che dicesse nel libro, hanno risposto: “il fatto che siamo sempre insieme”. Poco dopo è intervenuto anche il padre, Nathan, che sulla decisione di vivere così la vita propria è... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, la mamma si commuove pensando alla decisione sul ricongiungimento

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