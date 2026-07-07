I servizi sociali hanno presentato una proposta al Tribunale per i minorenni dell’Aquila: i bambini potranno tornare con i genitori se saranno iscritti a scuola pubblica. La decisione attende di essere presa, dopo che i minori sono stati trovati in un contesto isolato nel bosco con i genitori. La richiesta si basa sulla condizione di frequentare regolarmente un’istituzione scolastica pubblica. La decisione finale spetta al Tribunale, che valuterà la possibilità di ricongiungimento.

«Sì al ricongiungimento dei bimbi con i genitori se accetteranno di iscriverli a una scuola pubblica». E' quanto proposto dai servizi sociali al Tribunale per i minorenni dell’Aquila chiamato a decidere sul futuro della “famiglia nel bosco”. I tre figli di Nathan e Catherine, separati dai genitori e attualmente ospitati in una casa famiglia a Vasto dopo la sospensione della responsabilità genitoriale, sono stati ascoltati in audizione protetta. L'incontro Ad accompagnarli la responsabile della comunità e la curatrice speciale. Nessun altro era ammesso, neppure il difensore dei coniugi Trevallion Birmingham, l’avvocato Simone Pillon. L’orientamento delle parti è favorevole a un ricongiungimento familiare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Ilmessaggero.it - Famiglia nel bosco, i servizi sociali: «Sì al ricongiungimento con i genitori se i bimbi verranno iscritti a scuola». Attesa per la decisione del Tribunale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Famiglia nel bosco, trasloco il primo aprile: i genitori vanno nella casa del Comune

Notizie e thread social correlati

Famiglia nel bosco, i figli iscritti a scuola contro la volontà dei genitori. Nathan: “Bimbi con tanta rabbia”Tre bambini cresciuti in un bosco sono stati iscritti a scuola contro la volontà dei genitori.

Famiglia del bosco, incontro a Palmoli tra genitori e servizi sociali: si accelera per il rientro dei figliUn incontro tra i genitori e i servizi sociali si è svolto a Palmoli, con l’obiettivo di facilitare il rientro dei figli nella famiglia.

Temi più discussi: Vita in diretta 2025/26 - Famiglia nel bosco, gli esami scolastici dei 3 bambini - 29/06/2026 - Video; Famiglia del bosco, i tre fratellini promossi a scuola. Ora si attende la decisione sul ritorno a casa; Famiglia nel bosco: Catherine e Nathan idonei al ruolo genitoriale; Famiglia nel bosco, bimbi potranno andare a scuola: test superati.

IL CASO Famiglia nel bosco, i bambini potranno andare a scuola: superati i test di idoneità di Romina Marceca x.com

Famiglia nel bosco, bambini ascoltati per tre ore dai giudiciScortati da polizia e carabinieri, i bambini della famiglia nel bosco sono stati ascoltati per circa tre ore dai giudici del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. (ANSA) ... ansa.it

Famiglia nel bosco verso il ricongiungimento? Attesa la svolta, oggi i giudici ascoltano i tre bimbiIl Tribunale per i minorenni dell'Aquila è chiamato a decidere sul futuro della famiglia nel bosco. Dovrà pronunciarsi sull'istanza con cui il nuovo ... ilmessaggero.it