Famiglia nel bosco i servizi sociali | Sì al ricongiungimento con i genitori se i bimbi verranno iscritti a scuola Attesa per la decisione del Tribunale

Da ilmessaggero.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I servizi sociali hanno presentato una proposta al Tribunale per i minorenni dell’Aquila: i bambini potranno tornare con i genitori se saranno iscritti a scuola pubblica. La decisione attende di essere presa, dopo che i minori sono stati trovati in un contesto isolato nel bosco con i genitori. La richiesta si basa sulla condizione di frequentare regolarmente un’istituzione scolastica pubblica. La decisione finale spetta al Tribunale, che valuterà la possibilità di ricongiungimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

«Sì al ricongiungimento dei bimbi con i genitori se accetteranno di iscriverli a una scuola pubblica». E' quanto proposto dai servizi sociali al Tribunale per i minorenni dell’Aquila chiamato a decidere sul futuro della “famiglia nel bosco”. I tre figli di Nathan e Catherine, separati dai genitori e attualmente ospitati in una casa famiglia a Vasto dopo la sospensione della responsabilità genitoriale, sono stati ascoltati in audizione protetta. L'incontro Ad accompagnarli la responsabile della comunità e la curatrice speciale. Nessun altro era ammesso, neppure il difensore dei coniugi Trevallion Birmingham, l’avvocato Simone Pillon. L’orientamento delle parti è favorevole a un ricongiungimento familiare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

famiglia nel bosco i servizi sociali s236 al ricongiungimento con i genitori se i bimbi verranno iscritti a scuola attesa per la decisione del tribunale
© Ilmessaggero.it - Famiglia nel bosco, i servizi sociali: «Sì al ricongiungimento con i genitori se i bimbi verranno iscritti a scuola». Attesa per la decisione del Tribunale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Famiglia nel bosco, trasloco il primo aprile: i genitori vanno nella casa del Comune

Video Famiglia nel bosco, trasloco il primo aprile: i genitori vanno nella casa del Comune

Notizie e thread social correlati

Famiglia nel bosco, i figli iscritti a scuola contro la volontà dei genitori. Nathan: “Bimbi con tanta rabbia”Tre bambini cresciuti in un bosco sono stati iscritti a scuola contro la volontà dei genitori.

Famiglia del bosco, incontro a Palmoli tra genitori e servizi sociali: si accelera per il rientro dei figliUn incontro tra i genitori e i servizi sociali si è svolto a Palmoli, con l’obiettivo di facilitare il rientro dei figli nella famiglia.

Temi più discussi: Vita in diretta 2025/26 - Famiglia nel bosco, gli esami scolastici dei 3 bambini - 29/06/2026 - Video; Famiglia del bosco, i tre fratellini promossi a scuola. Ora si attende la decisione sul ritorno a casa; Famiglia nel bosco: Catherine e Nathan idonei al ruolo genitoriale; Famiglia nel bosco, bimbi potranno andare a scuola: test superati.

famiglia nel bosco iFamiglia nel bosco, bambini ascoltati per tre ore dai giudiciScortati da polizia e carabinieri, i bambini della famiglia nel bosco sono stati ascoltati per circa tre ore dai giudici del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. (ANSA) ... ansa.it

famiglia nel bosco iFamiglia nel bosco verso il ricongiungimento? Attesa la svolta, oggi i giudici ascoltano i tre bimbiIl Tribunale per i minorenni dell'Aquila è chiamato a decidere sul futuro della famiglia nel bosco. Dovrà pronunciarsi sull'istanza con cui il nuovo ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web