Famiglia nel bosco la mamma si commuove pensando alla decisione sul ricongiungimento con i figli

Da lapresse.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una madre coinvolta nella vicenda di una famiglia nel bosco si è detta nervosa in vista della decisione prevista per la prossima settimana sul ricongiungimento con i figli. Lo ha affermato durante un evento culturale, commentando l’attesa. La donna ha anche parlato del suo libro, presentato presso un istituto di terapia a Roma, senza fornire ulteriori dettagli sulla vicenda legale o personale.

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“Sono un po’ nervosa pensando alla prossima settimana”, quando è attesa la decisione sul possibile ricongiungimento con i figli. Lo ha detto Catherine Louise Birmingham, madre della cosiddetta “ famiglia nel bosco “, intervenendo alla presentazione del suo libro all’Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale di Roma. “Stessi figli che – spiega Catherine – sono quelli che più mi hanno dato insegnamenti nella vita” e che, quando lei gli ha chiesto cosa volessero che dicesse nel libro, hanno risposto: “il fatto che siamo sempre insieme”. Poco dopo è intervenuto anche il padre, Nathan, che sulla decisione di vivere così la vita propria è... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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