F1 | Norris cambia la batteria penalizzato di 10 posti in griglia

Lando Norris partirà nel GP del Belgio di Formula 1 con una penalità di 10 posizioni in griglia dopo aver dovuto cambiare nuovamente la batteria della sua vettura, ha annunciato la McLaren. Il team britannico equipaggerà la vettura del campione del mondo "con una quarta batteria" dall'inizio della stagione, superando il limite di tre. La McLaren ha spiegato che la prima batteria del pilota britannico si è guastata in Cina, impedendo a Norris di prendere il via alla gara. La seconda si è poi danneggiata in Giappone, dove è stata riparata e reinstallata sulla sua vettura, ma si è guastata di nuovo a Monaco durante la seconda sessione di prove libere. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Possiamo pensare che Lando Norris non sia così bravo, ma è impressionante come guidano questi ragazzi! Guarda la convergenza della macchina! reddit