Charles Leclerc ha conquistato il primo posto nel Gran Premio di Gran Bretagna, tornando sul podio dopo 37 gare e più di venti mesi. È il suo primo successo in Formula 1 dal 2019, quando aveva ottenuto due vittorie consecutive. Leclerc ha tagliato il traguardo davanti agli altri piloti, mettendo fine a una lunga attesa senza vittorie.

Charles Leclerc è uno degli uomini più caldi del momento. Il ventottenne monegasco ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna, tornando sul gradino più alto del podio dopo ben 37 gare e oltre venti mesi. Difatti, il transalpino del Principato non si imponeva dal GP degli Stati Uniti disputato il 20 ottobre 2024. Dunque, ha interrotto un lungo digiuno, che si stava facendo insopportabile. Domenica si corre a Spa-Francorchamps, il palcoscenico della prima delle sue nove affermazioni nel Circus. Era il 1° settembre del 2019, quando l’allora rampante Leclerc condusse la sua Ferrari al successo davanti alla Mercedes dell’oggi compagno di squadra Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Charles Leclerc si scrollerà dalle spalle la “scimmia” delle due vittorie consecutive? Solo un back-to-back, ed era il 2019…

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