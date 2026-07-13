Sinner ha raggiunto il secondo turno a Wimbledon vincendo in due set contro Zverev, considerato il miglior giocatore negli ultimi anni. È la prima volta che si impone in due partite di fila sull’erba a Wimbledon, senza aver disputato un torneo di preparazione sulla superficie. Un risultato che, secondo alcuni, si distingue per la sua difficoltà e per il livello raggiunto, paragonandolo ai grandi del tennis.

"Che dire di Sinner? Back to back a Wimbledon, come solo i più grandi del tennis. Ha battuto il miglior Zverev degli ultimi 2-3 anni. Ha vinto senza neanche un torneo di preparazione sull'erba". Così Gianni Ocleppo, ex numero 1 del tennis italiano, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, sul trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon, il secondo consecutivo. Dopo il crollo di Parigi al Roland Garros "non ha avuto più problemi. Alla fine anche quella partita vinta al quinto set con Kecmanovic al primo turno, ha chiuso gli ultimi due set 6-2 6-2 - ha aggiunto - Lo stress mentale e fisico il suo unico limite? Sì, è il pericolo numero uno per Sinner, quest'anno l'unico avversario di Sinner è se stesso. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Wimbledon, Ocleppo: "Sinner? Back to back solo per i più grandi"

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