L'area ex Gulf di Bertonico, abbandonata da quasi 30 anni, si trasforma in un nuovo polo produttivo di Rockwool. L'intervento prevede la riqualificazione dell'area e l'apertura di uno stabilimento per la produzione di materiali isolanti. La società ha presentato il progetto e ottenuto le autorizzazioni necessarie. I lavori sono in fase di avvio, con l’obiettivo di inaugurare entro il prossimo anno. La riqualificazione interessa circa 50 ettari di terreno.

Bertonico (Lodi), 16 luglio 2026 – L'area ex Gulf di Bertonico si prepara a voltare pagina. Una vera svolta, dopo quasi trent'anni di abbandono. Il colosso internazionale Rockwool, leader nella produzione di soluzioni in lana di roccia per l'isolamento degli edifici, ha completato l'acquisto di circa 40 ettari dell'ex comparto industriale, dove sorgerà un nuovo stabilimento produttivo di ultima generazione. L'intervento, sostenuto dalla Regione, attraverso il progetto "Invest in Lombardy", punta a trasformare l'area dismessa in un polo industriale innovativo e sostenibile, senza consumo di nuovo suolo. Gli investimenti sul territorio. Il futuro impianto sarà destinato principalmente al mercato italiano e sarà realizzato secondo elevati standard tecnologici e ambientali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ex Gulf di Bertonico, la svolta dopo 30 anni: nuovo polo produttivo targato Rockwool

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