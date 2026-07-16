Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si è riunito il 16 luglio 2026 ad Arezzo. Durante l’incontro si è discusso della sicurezza dello stadio “Città di Arezzo”, degli eventi estivi in corso e delle misure di rafforzamento dei controlli sul territorio. Nessuna decisione finale è stata comunicata, e l’incontro si è concentrato sulla pianificazione delle misure di sicurezza e di controllo.

Arezzo, 16 luglio 2026 – Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: focus sulla sicurezza dello stadio “Città di Arezzo”, sugli eventi estivi e sul rafforzamento dei controlli del territorio. Si è riunito nel pomeriggio odierno, presso la Prefettura di Arezzo, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, alla presenza del Sindaco di Arezzo, dei vertici provinciali delle Forze di polizia, del Comandante dei Vigili del Fuoco di Arezzo, del Comandante della Sezione Polizia Stradale, del Comandante della Polizia Provinciale e del Vice Comandante della Polizia Municipale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, particolare attenzione è stata dedicata allo stato di avanzamento dei lavori presso lo stadio “Città di Arezzo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Eventi estivi e rafforzamento dei controlli del territorio, si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

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