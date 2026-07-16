Europei under 18 | l' Italia si affida ai talenti Doualla e Succo

Kelly Doualla e Alessia Succo saranno le due atlete italiane più attese dei Campionati Europei under 18 di atletica leggera, che si svolgeranno da oggi giovedì 16 a domenica 19 luglio nello Stadio Raul Guidobaldi di Rieti, per la quinta edizione della manifestazione internazionale nata nel 2016 e diventata il primo grande palcoscenico per i migliori talenti del continente, nella sede italiana dove avrebbe già dovuto svolgersi nel 2020 salvo l'inevitabile annullamento a causa della pandemia mondiale., In prima fila ci sarà Doualla, 16 anni compiuti il 20 novembre scorso, straordinaria velocista lombarda di origini camerunensi, che nel... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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EUROPEI UNDER 18 MASCHILI SEMIFINALE 3-1 (26-24, 25-17, 14-25, 25-21) L’Italia batte la Turchia e chiude il girone al secondo posto Italia Francia 17/07, ore 19.30 Sky Sport Arena e YouTube CEV : feder x.com

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Europei atletica U18 2026: le carte da medaglia dell’Italia a RietiOrmai ci siamo. Iniziano domani i Campionati Europei Under 18 di atletica 2026, in programma allo stadio Guidobaldi di Rieti da giovedì 16 a domenica 19 ... oasport.it