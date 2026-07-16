Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 16 luglio 2026 | numeri ritardatari e jackpot

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 16 luglio 2026 sono previste alle 20. Prima dell’estrazione, sono stati identificati i numeri più ritardatari sulle varie ruote del Lotto.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 16 luglio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 142 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti. Il numero più estratto è il 16 sulla ruota di Napoli, uscito per ben 24 edizioni del concorso. Anche il 24 sulla ruota di Bari è uscito per lo stesso numero di estrazioni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Giovedì 9 luglio 2026

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