Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 9 luglio 2026 | numeri ritardatari e jackpot

Alle 20 di oggi, giovedì 9 luglio 2026, sono state effettuate le estrazioni del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto. Sono stati annunciati i numeri vincenti, con particolare attenzione ai numeri ritardatari, e sono stati aggiornati i valori dei jackpot. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora rivelato i numeri estratti o le vincite.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 9 luglio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 138 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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