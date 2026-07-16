Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 16 luglio 2026

Notizia in breve

Alle 20,30 di oggi, giovedì 16 luglio 2026, è avvenuta l’estrazione VinciCasa. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta. Nessuna informazione sui numeri vincenti è stata ancora comunicata. La lotteria consente di vincere una casa indovinando tutti e cinque i numeri. La verifica dei risultati avverrà nelle prossime ore.