Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 16 luglio 2026
Alle 20,30 di oggi, giovedì 16 luglio 2026, è avvenuta l’estrazione VinciCasa. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta. Nessuna informazione sui numeri vincenti è stata ancora comunicata. La lotteria consente di vincere una casa indovinando tutti e cinque i numeri. La verifica dei risultati avverrà nelle prossime ore.
Estrazione VinciCasa oggi 16 luglio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, giovedì 16 luglio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, giovedì 16 luglio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 15 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 14 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 13 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 12 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 11 LUGLIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 16 luglio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia
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