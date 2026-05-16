Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 16 maggio 2026

L’estrazione VinciCasa di oggi, 16 maggio 2026, si svolge alle 20:30. Durante l’evento vengono estratti cinque numeri su quaranta, consentendo ai partecipanti di tentare di vincere una casa. La serata prevede anche l’estrazione del Superenalotto, con i numeri vincenti che saranno comunicati successivamente. La modalità di gioco di VinciCasa permette ai giocatori di indovinare i numeri e, in caso di vittoria, di ottenere una proprietà immobiliare.

Estrazione VinciCasa oggi 16 maggio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, sabato 16 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, sabato 16 maggio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 15 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 14 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 13 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 12 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 11 MAGGIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 16 maggio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it

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VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia

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