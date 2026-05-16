Estrazione Superenalotto oggi 16 maggio 2026 | i numeri vincenti

Stasera, alle ore 20, si svolge l’estrazione del Superenalotto del 16 maggio 2026. I numeri vincenti saranno annunciati in diretta, come ogni settimana, presso il tradizionale appuntamento serale. La lotteria coinvolge milioni di giocatori in tutta Italia che attendono di conoscere gli esiti dei numeri estratti. L’estrazione si svolge presso la sala dedicata, sotto la supervisione delle autorità competenti, e i risultati verranno pubblicati immediatamente dopo.

. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, sabato 16 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 16 maggio, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di sabato 16 maggio 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Estrazione del SuperEnalotto di giovedì 14 maggio 2026

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