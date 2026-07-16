Estrazione Million Day di oggi 16 luglio 2026 | i numeri vincenti di giovedì

Notizia in breve

L’estrazione del Million Day di oggi, giovedì 16 luglio 2026, si è svolta alle 13 e alle 20:30. Sono stati estratti i numeri vincenti, disponibili in diretta. I risultati di questa estrazione sono stati pubblicati immediatamente dopo le due estrazioni. Non sono state fornite informazioni sui numeri vincenti o sui premi assegnati. La pubblicazione dei numeri può essere consultata sui canali ufficiali o sul sito dedicato.