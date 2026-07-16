Estrazione Million Day di oggi 16 luglio 2026 | i numeri vincenti di giovedì

Da tpi.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’estrazione del Million Day di oggi, giovedì 16 luglio 2026, si è svolta alle 13 e alle 20:30. Sono stati estratti i numeri vincenti, disponibili in diretta. I risultati di questa estrazione sono stati pubblicati immediatamente dopo le due estrazioni. Non sono state fornite informazioni sui numeri vincenti o sui premi assegnati. La pubblicazione dei numeri può essere consultata sui canali ufficiali o sul sito dedicato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Estrazione Million Day oggi giovedì 16 luglio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, giovedì 16 luglio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, giovedì 16 luglio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 16 LUGLIO 2026 LIVE – ORE 20,30   Extra Million Day:... 🔗 Leggi su Tpi.it

estrazione million day di oggi 16 luglio 2026 i numeri vincenti di gioved236
© Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 16 luglio 2026: i numeri vincenti di giovedì
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di giovedì 5 Febbraio 2026

Video Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di giovedì 5 Febbraio 2026

Notizie e thread social correlati

Estrazione Million Day di oggi, 2 luglio 2026: i numeri vincenti di giovedìL’estrazione del Million Day di oggi, giovedì 2 luglio 2026, si è svolta alle 13 e alle 20,30.

Estrazione Million Day di oggi, 9 luglio 2026: i numeri vincenti di giovedìOggi, giovedì 9 luglio 2026, alle ore 13 e alle 20,30 si sono svolte le estrazioni del Million Day.

Temi più discussi: Million Day, l’estrazione delle 13:00 di martedì 14 luglio; Estrazione Million Day 14 luglio 2026: i numeri vincenti; Million Day, l’estrazione delle 20:30 di giovedì 9 luglio; Million Day, l’estrazione delle 20:30 di lunedì 13 luglio.

estrazione million day estrazione million day diEstrazione Million Day 15 luglio 2026 serale 20.30 | Risultati e numeri vincenti Extra MillionDayEcco i numeri vincenti del Million Day per questo 15 luglio 2026, estrazione delle ore 20:30: scopriamo le due cinquine fortunate ... ilsussidiario.net

estrazione million day estrazione million day diMillion Day, numeri vincenti di oggi martedì 14 luglio 2026 | L’estrazione delle ore 20:30Million Day ed Extra MillionDay, estrazione delle 20:30 di martedì 14 luglio 2026: i numeri vincenti del secondo concorso di oggi ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web