Estrazione Million Day di oggi 16 luglio 2026 | i numeri vincenti di giovedì
L’estrazione del Million Day di oggi, giovedì 16 luglio 2026, si è svolta alle 13 e alle 20:30. Sono stati estratti i numeri vincenti, disponibili in diretta. I risultati di questa estrazione sono stati pubblicati immediatamente dopo le due estrazioni. Non sono state fornite informazioni sui numeri vincenti o sui premi assegnati. La pubblicazione dei numeri può essere consultata sui canali ufficiali o sul sito dedicato.
Estrazione Million Day oggi giovedì 16 luglio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, giovedì 16 luglio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, giovedì 16 luglio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 16 LUGLIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day:... 🔗 Leggi su Tpi.it
Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di giovedì 5 Febbraio 2026
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Temi più discussi: Million Day, l’estrazione delle 13:00 di martedì 14 luglio; Estrazione Million Day 14 luglio 2026: i numeri vincenti; Million Day, l’estrazione delle 20:30 di giovedì 9 luglio; Million Day, l’estrazione delle 20:30 di lunedì 13 luglio.
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