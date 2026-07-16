Estate in Riviera e il ritorno dei tedeschi | Via col botto e tanti stranieri

Da ilrestodelcarlino.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella Riviera romagnola si registra un aumento di turisti stranieri, in particolare tedeschi, durante l’estate. La presenza di visitatori stranieri è più evidente rispetto agli anni precedenti. La situazione riflette un incremento generale di stranieri in zona, mentre il turismo italiano presenta segnali contrastanti.

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Rimini, 16 luglio 2026 – Siamo ancora la Teutonen grill. Nella Riviera romagnola si vedono più tedeschi e – in generale – più stranieri. Luci e ombre per il turismo italiano, ma questa non è purtroppo una novità. Primo giro di boa della stagione: che estate è questa fin qui per l’Emilia-Romagna? “L’inizio è stato molto positivo – assicura l’assessora regionale al turismo, Roberta Frisoni – A fine mese avremo i dati Istat su arrivi e presenze di maggio e giugno. Ma abbiamo già visto dai nostri indicatori che i primi 6 mesi sono andati piuttosto bene, trainati da grandi eventi sportivi, congressi, fiere e dalla crescita del turismo internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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