Estate in Riviera e il ritorno dei tedeschi | Via col botto e tanti stranieri

Rimini, 16 luglio 2026 – Siamo ancora la Teutonen grill. Nella Riviera romagnola si vedono più tedeschi e – in generale – più stranieri. Luci e ombre per il turismo italiano, ma questa non è purtroppo una novità. Primo giro di boa della stagione: che estate è questa fin qui per l’Emilia-Romagna? “L’inizio è stato molto positivo – assicura l’assessora regionale al turismo, Roberta Frisoni – A fine mese avremo i dati Istat su arrivi e presenze di maggio e giugno. Ma abbiamo già visto dai nostri indicatori che i primi 6 mesi sono andati piuttosto bene, trainati da grandi eventi sportivi, congressi, fiere e dalla crescita del turismo internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Temi più discussi: Estate al mare, Rimini prima in Italia. Emilia-Romagna amata: è nella top 20. La Regione: Riconoscimenti che non arrivano a caso; Peppino Di Capri, il maestro che l’estate portava la musica sulla Riviera d’Ulisse; La Riviera sorride nel weekend. E contro l’afa i turisti riscoprono i borghi dell’entroterra; Parco Riviera di Ulisse, estate tra kayak, bici e laboratori: gli eventi da non perdere a luglio.

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