Nelle prime ore di oggi, sono state udite esplosioni a Teheran e il sistema di difesa aerea della capitale è stato attivato. La giornata segna un aumento delle tensioni tra Stati Uniti e Iran nello Stretto di Hormuz, con nuovi raid e segnali di minaccia iraniana alle infrastrutture del Golfo. La situazione si fa sempre più critica, con la contraerea iraniana che si mobilita in risposta alle azioni militari.

Esplosioni sono state udite a Teheran nelle prime ore di oggi e il sistema di difesa aerea della capitale iraniana è entrato in azione, in una nuova giornata di escalation tra Stati Uniti e Iran attorno allo Stretto di Hormuz. Le versioni delle agenzie iraniane Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, le detonazioni riguarderebbero le aree di Parchin e Pakdasht e sarebbero state avvertite anche a ovest e a est della capitale. L'agenzia Fars ha invece attribuito i boati all'entrata in funzione della contraerea contro alcuni proiettili nella zona di Pakdasht. Al momento non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o vittime. Il... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Escalation Usa-Iran su Hormuz: nuovi raid, contraerea a Teheran e la minaccia iraniana sulle infrastrutture del Golfo

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