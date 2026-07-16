Un nuovo brano da ballare ha suscitato attenzione per la sua complessità nascosta. La canzone, intitolata “Int’ ’o Quadrato”, è stata scritta con l'intento di far muovere, ma contiene elementi musicali e strutturali più elaborati rispetto alla sua apparenza. La composizione mescola ritmi coinvolgenti a una costruzione armonica articolata, rendendola adatta sia alla danza sia all’ascolto attento. La produzione è stata presentata come un pezzo che invita a muoversi, senza rinunciare a una certa profondità musicale.

“Int’ ’o Quadrato” nasce come brano da ballare, ma dentro ha una costruzione molto più articolata di quanto lasci intendere al primo ascolto. Quanto ti interessava lavorare proprio su questo contrasto: immediatezza fisica e scrittura stratificata? Quando scrivo un brano cerco sempre di parlare di argomenti con cui le persone possano identificarsi, nel caso del precedente disco, ÆSTHETICA pt. I, e dell’ attuale seconda parte, questa operazione è venuta fuori in modo molto più semplice proprio per la ricerca contenutistica di quelli che io, e come me in tanti, percepiamo come piaceri umani. Dal lato musicale, invece, curo gli arrangiamenti quasi in modo maniacale, per restare alto sugli standard di ciò che al mio orecchio piace ascoltare. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Eric Mormile: «Ballare significa ritrovare la libertà di esprimersi»

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