Dalla Piaga del Ballo del 1518 alla pista di Pianura | Eric Mormile trasforma la danza libera in una dichiarazione contro il mercato usa e getta
Un artista ha trasformato la danza libera in una forma di protesta contro il mercato usa e getta. Attraverso un intervento sulla pista di Pianura, ha utilizzato un quadrato per modificare la percezione del corpo e dello spazio. La scelta mira a rendere il movimento più immediato e accessibile, riducendo l’imbarazzo e la timidezza che spesso accompagnano la danza. La sua azione si inserisce in un percorso di riappropriazione dello spazio e del corpo come forme di espressione personale.
A volte basta un quadrato per cambiare la fisionomia e la percezione di un corpo. Non quello geometrico, ma quello della pista da ballo: il perimetro in cui l’imbarazzo perde autorità, la timidezza arretra e il movimento diventa un linguaggio più rapido e accessibile rispetto alle parole. E oggi, in un mercato musicale che spesso consuma la musica da club riducendola a un algoritmo usa e getta, privo di storia e di identità culturale, il cantautore, polistrumentista e insegnante partenopeo Eric Mormile sceglie di rivendicare il valore della danza libera con “ Int’ ’o Quadrato ”, il suo nuovo singolo pensato come secondo tassello delle atmosfere notturne di “ÆSTHETICA pt. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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