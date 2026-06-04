Dalla Piaga del Ballo del 1518 alla pista di Pianura | Eric Mormile trasforma la danza libera in una dichiarazione contro il mercato usa e getta

Notizia in breve

Un artista ha trasformato la danza libera in una forma di protesta contro il mercato usa e getta. Attraverso un intervento sulla pista di Pianura, ha utilizzato un quadrato per modificare la percezione del corpo e dello spazio. La scelta mira a rendere il movimento più immediato e accessibile, riducendo l’imbarazzo e la timidezza che spesso accompagnano la danza. La sua azione si inserisce in un percorso di riappropriazione dello spazio e del corpo come forme di espressione personale.