enoteca italiana strategica per il turismo e il settore vitivinicolo

L’Enoteca Italiana è stata visitata da rappresentanti istituzionali che hanno sottolineato il suo ruolo come infrastruttura chiave per il turismo e il settore vitivinicolo locale. Durante l’incontro sono stati discussi progetti di valorizzazione e investimenti per rafforzare la promozione dei vini italiani. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata sui dettagli delle strategie future o sui finanziamenti. La visita si è conclusa con l’auspicio di sviluppi nel comparto enologico e turistico.

L’Enoteca Italiana come infrastruttura strategica per il turismo e per il rilancio del settore vitivinicolo toscano. È il messaggio della visita istituzionale dell’assessore regionale all’Economia, al Turismo e all’Agricoltura Leonardo Marras al Bastione San Filippo, uno dei simboli del progetto di recupero promosso dalla Fondazione Enoteca Italiana Siena. "È un’opera meritoria, ma il pensiero va già oltre – commenta Marras –, perché la restituzione di questo spazio è non solo un importante intervento di rigenerazione urbana, ma anche un’infrastruttura a sostegno della filiera vitivinicola e dell’intero territorio". Il recupero dei bastioni si inserisce in una strategia, che punta a rafforzare il legame tra il comparto vitivinicolo e l’offerta turistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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