La crisi è grave e sta coinvolgendo tutti: aziende agricole, comparti alimentari, allevamento. «Non siamo davanti a una difficoltà ordinaria, ma ad un’emergenza in grado di compromettere l’intera stagione», dice il Presidente di Confagricoltura Brescia Oscar Scalmana. «Le imprese hanno già sostenuto costi elevati per semine, irrigazioni, energia e manodopera. Se l’acqua viene a mancare nelle settimane decisive, si mettono davvero a rischio le produzioni». E’ un mix di alte temperature e scarsa pioggia che spaventa, in primo luogo per le condizioni dei laghi, ben al di sotto dei loro livelli idrometrici normali. «Abbiamo tre laghi – afferma a tal proposito Scalmana -, non serve solo costruire nuovi invasi, ma governare meglio quelli esistenti. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Emergenza idrica, Confagricoltura Brescia: «Aziende e laghi sotto pressione. A rischio raccolti, seconde semine e allevamenti»

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