Emergenza caldo le città più bollenti del litorale | la classifica completa

Nel mese di giugno 2026, le temperature medie sulle 24 ore hanno raggiunto i 27,1 gradi a Nettuno e Terracina, mentre Fondi si è attestata a 26,6 gradi. Il mare, che di solito aiuta a mitigare il caldo, non è più sufficiente a proteggere il litorale da temperature elevate. Questi dati si riferiscono alle città più calde della zona durante il periodo.

Roma, 16 luglio 2026 – Il mare attenua il caldo, ma non basta più a tenere il litorale al riparo. Nel giugno 2026 la temperatura media sulle 24 ore ha raggiunto i 27,1 gradi a Nettuno e Terracina, mentre Fondi si è fermata poco più in basso, a 26,6 gradi. Valori che non indicano le punte toccate nelle ore centrali della giornata: comprendono anche la sera e la notte e restituiscono, quindi, la misura di un caldo prolungato che lascia sempre meno spazio al refrigerio. È quanto emerge da “Città più calde del Lazio”, l’analisi resa nota da Legambiente Lazio e anticipata in collaborazione con la Tgr Lazio. L’associazione ha preso in esame le temperature medie giornaliere dei venti comuni più popolosi della regione, utilizzando i dati dell’archivio meteorologico di ilmeteo. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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