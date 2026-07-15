Caldo a Roma i quartieri più bollenti | le zone della Capitale dove si registrano le temperature più roventi

A Roma, alcune zone della città registrano temperature più alte rispetto ad altre a causa di asfalto, cemento e scarsità di aree verdi. Questi quartieri trattengono il calore più a lungo, diventando delle vere e proprie fornaci urbane. La distribuzione del caldo non è uniforme, influenzata dalla presenza di infrastrutture e dalla mancanza di alberi.

A Roma il caldo non colpisce tutti i quartieri nello stesso modo. Tra asfalto, cemento, traffico e scarsità di alberi, alcune zone della Capitale trattengono il calore molto più a lungo, trasformandosi in vere fornaci urbane. Le temperature possono cambiare sensibilmente anche spostandosi di pochi chilometri: scopriamo quindi quali caratteristiche rendono un’area più rovente e perché il fenomeno preoccupa sempre di più. Roma da bollino rosso: quali sono i quartieri dove il caldo si fa più intenso. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. I dati raccolti dalla campagna “ Che caldo che fa ” di Legambiente delineano una situazione critica. Negli ultimi dieci anni, l’80% dei quartieri romani ha registrato temperature diurne al suolo comprese tra 30 e 45 gradi, mentre nel 12% delle zone analizzate sono stati superati persino i 45 gradi. 🔗 Leggi su Funweek.it

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