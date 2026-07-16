Emergenza abitativa l’idea di Legacoop | Mille alloggi calmierati
Legacoop propone di creare mille alloggi a prezzi calmierati per affrontare l’emergenza abitativa in città. L’idea prevede di destinare immobili a canoni agevolati, puntando a rispondere alle richieste di chi cerca una sistemazione stabile. La proposta si inserisce in un accordo volto a ridurre il disagio abitativo, coinvolgendo enti e cooperative nel progetto. La misura mira a offrire soluzioni concrete per un problema che si allarga a diverse fasce della popolazione.
Un patto per combattere il disagio abitativo in città. Un problema che ormai non riguarda più soltanto le fasce fragili, ma anche tantissimi lavoratori e studenti, ogni giorno alle prese con le difficoltà nel trovare un casa in affitto o da acquistare, tra prezzi alle stelle, rapporto qualitàprezzo al di sotto delle aspettative, sfratti e alloggi non all’altezza. Così Legacoop propone direttamente un patto al Comune di Bologna. Obiettivo costruire fino a mille nuovi alloggi calmierati in 10 anni. La proposta si basa su una ricerca del gruppo Surlab dell’Università Bocconi di Milano, chiamata ’L’accessibilità alla casa nel contesto di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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