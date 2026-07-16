Il fotografo coinvolto nell’indagine sulla scomparsa di Emanuela Orlandi è stato interrogato per sei ore dai carabinieri a Roma. Durante l’interrogatorio, è emerso che Accetti avrebbe adescato bambini, secondo quanto riferito dagli investigatori. La procura ha ascoltato anche un testimone che ha confermato i sospetti. La vicenda si collega alle indagini sulla possibile rete di contatti tra il fotografo e soggetti coinvolti nel caso.

Nuovo colpo di scena nel giallo sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Ieri Marco Accetti è stato interrogato per circa sei ore nella caserma dei carabinieri del nucleo investigativo di via In Selci, a Roma, alla presenza del pm Stefano D'Arma. L'ex fotografo e cineasta, ora 71enne, è infatti indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione, nell'ambito della nuova inchiesta sulla sparizione della 15enne cittadina del Vaticano. Accetti, già nel 2013, si presentò alla Procura capitolina per accusarsi di complicità nel rapimento (simulato) di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi, scomparse nel 1983. Venne indagato per calunnia e autocalunnia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Emanuela Orlandi potrebbe essere caduta nella rete di Accetti». Il fotografo interrogato sei ore: «Adescava bambini»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Emanuela Orlandi, Roberto Calvi e il Terzo Segreto di Fatima: la Profezia che Terrorizza il Vaticano

Notizie e thread social correlati

Emanuela Orlandi, nuovo colpo di scena: il fotografo Accetti interrogato per 6 ore. «Reclutava bambini da filmare»Il fotografo Marco Accetti è stato interrogato per circa sei ore dai carabinieri in relazione alla scomparsa di Emanuela Orlandi.

Caso Emanuela Orlandi, il fotografo Marco Accetti sarebbe nuovamente indagato: a maggio denunciò PietroLa Procura ha riaperto un’indagine su Marco Accetti, fotografo, coinvolgendolo nel caso Emanuela Orlandi.

Temi più discussi: Il caso Emanuela Orlandi e l’adescatore di minori: il mistero senza fine del fotografo Accetti; ? JANNIK SINNER E ANNA KALINSKAYA - FAN SOTTO CHOC DOPO LA RIVELAZIONE DEL TENNISTA :; ‘Chi l’ha visto?’, chi sarà l’erede di Sciarelli: tra i nomi in lizza Briganti, Chimenti e Moreno; Chi è Marco Accetti, il fotografo romano indagato nel caso Orlandi: dalle telefonate con l'Amerikano alle guerre in Vaticano.

Sono passati 43 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, uno dei casi irrisolti più misteriosi del nostro Paese. Emanuela era una cittadina dello Stato Vaticano e, fin dall’inizio, tantissime piste e teorie si sono concentrate sul possibile coinvolgimento della S x.com

22 GIUGNO 1983 A Roma scompare la 15enne Emanuela Orlandi, cittadina del Vaticano. La vicenda diventerà uno dei casi più oscuri della storia italiana e vaticana. A 43 anni di distanza, il mistero della sparizione e della sorte della ragazza non è stato a reddit

Emanuela Orlandi, il fratello Pietro a Verissimo: Potrebbe essere stata strangolata. Cineforum? Porta lontano da VaticanoIl 22 giugno 1983 a Roma avviene la scomparsa della 15enne romana Emanuela Orlandi. Emanuela era un’adolescente come tante altre: frequentava il secondo anno del liceo scientifico al Convitto ... ilmessaggero.it

Emanuela Orlandi, il fratello Pietro a Verissimo: Potrebbe essere stata strangolata. Cineforum? Porta lontano da VaticanoSi sono susseguiti quattro Papi da quando è scomparsa Emanuela. Io ho chiesto al Papa di ricordare Emanuela nel giorno della sua scomparsa ma non è successo. Se il Vaticano centra? Sicuramente sono a ... ilmessaggero.it