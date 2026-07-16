Emanuela Orlandi potrebbe essere caduta nella rete di Accetti Il fotografo interrogato sei ore | Adescava bambini

Da ilmessaggero.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il fotografo coinvolto nell’indagine sulla scomparsa di Emanuela Orlandi è stato interrogato per sei ore dai carabinieri a Roma. Durante l’interrogatorio, è emerso che Accetti avrebbe adescato bambini, secondo quanto riferito dagli investigatori. La procura ha ascoltato anche un testimone che ha confermato i sospetti. La vicenda si collega alle indagini sulla possibile rete di contatti tra il fotografo e soggetti coinvolti nel caso.

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Nuovo colpo di scena nel giallo sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Ieri Marco Accetti è stato interrogato per circa sei ore nella caserma dei carabinieri del nucleo investigativo di via In Selci, a Roma, alla presenza del pm Stefano D'Arma. L'ex fotografo e cineasta, ora 71enne, è infatti indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione, nell'ambito della nuova inchiesta sulla sparizione della 15enne cittadina del Vaticano. Accetti, già nel 2013, si presentò alla Procura capitolina per accusarsi di complicità nel rapimento (simulato) di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi, scomparse nel 1983. Venne indagato per calunnia e autocalunnia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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