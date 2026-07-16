Il fotografo Marco Accetti è stato interrogato per circa sei ore dai carabinieri in relazione alla scomparsa di Emanuela Orlandi. Durante l'interrogatorio, si è appreso che avrebbe reclutato bambini per essere filmati. L'interrogatorio si è svolto nella caserma del nucleo investigativo di via In Selci, a Roma, sotto la supervisione del pubblico ministero. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui contenuti dell'interrogatorio o sulle eventuali prove raccolte.

Nuovo colpo di scena nel giallo sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Ieri Marco Accetti è stato interrogato per circa sei ore nella caserma dei carabinieri del nucleo investigativo di via In Selci, a Roma, alla presenza del pm Stefano D'Arma. L'ex fotografo e cineasta, ora 71enne, è infatti indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione, nell'ambito della nuova inchiesta sulla sparizione della 15enne cittadina del Vaticano. Accetti, già nel 2013, si presentò alla Procura capitolina per accusarsi di complicità nel rapimento (simulato) di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi, scomparse nel 1983. Venne indagato per calunnia e autocalunnia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Emanuela Orlandi, nuovo colpo di scena: il fotografo Accetti interrogato per 6 ore. «Reclutava bambini da filmare»

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