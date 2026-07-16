Caso Orlandi si stringe il cerchio su Marco Accetti | interrogato per 6 ore dai carabinieri Convocata anche l' ex fidanzata

Notizia in breve

Un fotografo romano, indagato per il sequestro di due donne, è stato interrogato dai carabinieri per sei ore. È stata convocata anche l'ex fidanzata dell’indagato. Le indagini riguardano il caso Orlandi-Gregori e si concentrano sulla possibile responsabilità del fotografo in un duplice sequestro di persona a scopo di estorsione. Le forze dell’ordine continuano a raccogliere elementi per chiarire i ruoli e le responsabilità coinvolte.