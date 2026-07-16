Caso Orlandi si stringe il cerchio su Marco Accetti | interrogato per 6 ore dai carabinieri Convocata anche l' ex fidanzata
Un fotografo romano, indagato per il sequestro di due donne, è stato interrogato dai carabinieri per sei ore. È stata convocata anche l'ex fidanzata dell’indagato. Le indagini riguardano il caso Orlandi-Gregori e si concentrano sulla possibile responsabilità del fotografo in un duplice sequestro di persona a scopo di estorsione. Le forze dell’ordine continuano a raccogliere elementi per chiarire i ruoli e le responsabilità coinvolte.
Caso Orlandi-Gregori, il cerchio torna a stringersi sul fotografo romano indagato per duplice sequestro di persona a scopo di estorsione. Tredici anni dopo la prima autodenuncia in Procura (2013), Marco Accetti, 70 anni, riconosciuto da tre perizie foniche come il telefonista del duplice giallo, mercoledì 15 luglio è stato convocato dai carabinieri del Reparto operativo di Roma, su delega del pm Stefano D'Arma, e interrogato per oltre sei ore. Un cambio di passo senza precedenti nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne del messo pontificio di papa Wojtyla, e della coetanea Mirella Gregori, svanita nel nulla anche lei nel lontano 1983. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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