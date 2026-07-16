Elodie e Franceska vestono coordinate e rilanciano le zeppe anni 2000

Elodie e Franceska sono state viste insieme indossando look coordinati con zeppe anni 2000. Le due sono apparse in pubblico con abiti abbinati e le stesse calzature, evidenziando un’armonia nel loro stile. Le foto sono state scattate durante un’occasione pubblica, senza ulteriori dettagli sulla location o il contesto. Entrambe hanno scelto modelli di zeppe caratterizzati da dettagli tipici degli anni 2000, mantenendo un’immagine coordinata.

Elodie e Franceska sono più unite che mai e ora lo dimostrano anche con il loro stile: ecco i look coordinati con le zeppe anni 2000 che hanno sfoggiato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Elodie e Franceska Una Storia d'Amore e Matrimonio in Arrivo

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Si parla di: Elodie in versione Supergirl, eroina in T-shirt e shorts al concerto di Sfera Ebbasta (con Franceska sul palco).

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