Le elezioni si terranno tra pochi giorni, dopo una crisi politica che ha portato a tensioni tra gli alleati del centrodestra. La decisione è stata presa in segreto, suscitando sospetti e malumori tra i partiti. Nei palazzi della politica, si parla di un passaggio delicato che ha trasformato un confronto tecnico in uno scenario imprevedibile. La data ufficiale del voto non è ancora stata annunciata pubblicamente.

Un voto nascosto, alleati in fibrillazione e una tensione che, nei palazzi della politica, sarebbe ormai arrivata al limite. Dietro le porte di Montecitorio si starebbe consumando un passaggio delicatissimo per il centrodestra: quello che sembrava un confronto tecnico ha acceso sospetti, malumori e scenari fino a poche settimane fa impensabili. Al centro del retroscena riportato dal Corriere della Sera, firmato da Francesco Verderami, ci sarebbe la reazione di Giorgia Meloni dopo la bocciatura dell’emendamento sulle preferenze nella riforma della legge elettorale. E nelle discussioni della maggioranza sarebbe comparsa anche una data precisa per il ritorno alle urne: domenica 4 aprile 2027. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Elezioni, quando si vota…”. Meloni, esce la notizia bomba: la decisione dopo la crisi

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