Per i proprietari di immobili, l’efficientamento energetico rappresenta un aspetto chiave per ridurre i costi di riscaldamento e raffreddamento, migliorare il comfort e aumentare il valore della proprietà. Il Bonus Infissi 2026, che riguarda gli interventi sugli infissi e serramenti, continuerà a essere disponibile fino alla fine del 2026, con eventuali modifiche ai requisiti e alle modalità di accesso.

Un termine ricorrente quando si parla di infissi e serramenti, è l’efficientamento energetico. Perché? L’efficienza è ormai una priorità per chi possiede un immobile, da diversi punti di vista: meno costi per il riscaldamento o il raffreddamento, comfort, valore dell’abitazione. Non ultimo, il vantaggio fiscale: installare nuovi infissi con un alto potere termoisolante permette di usufruire di agevolazioni come il Bonus Casa o l’ Ecobonus Infissi. Vediamo meglio come ottenerli, nel modo più semplice possibile. Le regole del Bonus 2026: tra il 50% e il 36%. Come sono cambiate le detrazioni per gli infissi? Partiamo dal fatto che, anche nel 2026, la detrazione IRPEF mostra aliquote diverse in base al tipo di immobile. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Efficienza energetica e Bonus Infissi 2026: cosa cambia per i proprietari

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Bonus infissi 2026: recupera fino al 50% della spesa

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