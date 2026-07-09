I bonus per le ristrutturazioni sono stati fondamentali per il risparmio energetico tra il 2021 e il 2025, contribuendo con 2,67 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate. Questi incentivi rappresentano circa il 52% dei risparmi complessivi nel periodo. Tuttavia, i tagli ai bonus sono stati annunciati come una delle cause di una diminuzione dell’efficienza energetica nel prossimo futuro, influendo sulla spinta verso il risparmio energetico.

Bonus ristrutturazioni decisivi per il risparmio energetico: hanno generato risparmi energetici pari a 2,67 Mtep nel periodo 2021–2025, confermandosi una leva chiave (circa il 52% dei risparmi complessivi nel periodo arrivano da qui). Tuttavia, nel 2025 pesa il minore impegno in questi incentivi, oggetto di tagli, e si osserva un calo significativo (0,24 Mtep, -37% rispetto al 2024). In Italia, tra il 2021 e il 2025, il risparmio energetico conseguito attraverso le misure di efficienza monitorate è stato complessivamente di 5,08 Mtep (milioni di tonnellate petrolio equivalenti), pari a oltre i consumi elettrici annuali di due regioni industriali come Emilia-Romagna e Veneto. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Efficienza energetica, cala la spinta dei bonus: sul 2025 pesano i tagli

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