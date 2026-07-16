Educazione stradale a scuola corsi da 15 ore per due punti sulla patente | le regole del Ministero e le procedure per le segreterie

Notizia in breve

Dal 2026-2027, nelle scuole secondarie di secondo grado sarà possibile attivare corsi di educazione stradale extracurricolari. I corsi dureranno 15 ore e consentiranno di ottenere due punti sulla patente. Le regole per l'organizzazione e le procedure saranno gestite dal Ministero e dalle segreterie scolastiche. Questa iniziativa mira a promuovere la formazione sulla sicurezza stradale tra gli studenti.