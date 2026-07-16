Educazione stradale a scuola corsi da 15 ore per due punti sulla patente | le regole del Ministero e le procedure per le segreterie

Da orizzontescuola.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 2026-2027, nelle scuole secondarie di secondo grado sarà possibile attivare corsi di educazione stradale extracurricolari. I corsi dureranno 15 ore e consentiranno di ottenere due punti sulla patente. Le regole per l'organizzazione e le procedure saranno gestite dal Ministero e dalle segreterie scolastiche. Questa iniziativa mira a promuovere la formazione sulla sicurezza stradale tra gli studenti.

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A partire dall'anno scolastico 2026-2027, le scuole secondarie di secondo grado avranno l'opportunità di attivare corsi extracurricolari di educazione stradale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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