Ecoreati oltre 2mila contestazioni del Snpa nel 2025
Nel 2025, il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente ha registrato oltre 2.000 contestazioni per ecoreati. I controlli sono aumentati rispetto all’anno precedente e sono state emesse numerose prescrizioni. I dati ufficiali mostrano una crescita delle attività di verifica e di sanzioni legate alle violazioni ambientali. La legge sugli ecoreati ha portato a un incremento delle azioni di controllo e delle sanzioni applicate nel settore ambientale.
Legge Ecoreati, il bilancio del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente: crescono controlli e prescrizioni. Pubblicati i dati aggiornati al 2025. Sono disponibili sul portale del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) i dati relativi alle attività svolte nell’ambito dell’applicazione della legge 682015, nota come legge sugli “Ecoreati”. Le informazioni, aggiornate al 2025, illustrano il contributo fornito da Ispra e dalle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente nelle attività di controllo e supporto alle autorità giudiziarie. A darne notizia una nota apparsa sul sito snpambiente.it Quasi mille ufficiali di polizia giudiziaria nel sistema. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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