ecoreati oltre 2mila contestazioni del snpa nel 2025

Notizia in breve

Nel 2025, il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente ha registrato oltre 2.000 contestazioni per ecoreati. I controlli sono aumentati rispetto all’anno precedente e sono state emesse numerose prescrizioni. I dati ufficiali mostrano una crescita delle attività di verifica e di sanzioni legate alle violazioni ambientali. La legge sugli ecoreati ha portato a un incremento delle azioni di controllo e delle sanzioni applicate nel settore ambientale.